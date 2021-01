LEICESTER (Regno Unito) – Forte del 2-0 inflitto ad un Chelsea in evidente difficoltà (una sola vittoria nelle ultime cinque il poco invidiabile ruolino), il Leicester si prende la vetta della classifica di Premier League con 38 punti messi in cascina in 19 giornate, uno in più del Manchester United secondo (ma con una gara in meno). Nel match valido per il recupero della 18ª giornata, prive di Praet per infortunio e Under per scelta tecnica (in campo a

Advertisements

“rappresentare” la Serie A solo l’ex Atalanta), le Foxes stendono i ragazzi digrazie alle reti dial 6′ e, un minuto dopo che il“cancella” il rigore assegnato agli ospiti dall’arbitro, dial 41′. Al 56′ annullato adil 3-0, all’87’ il 2-1 di. Il tecnico dei Blues, la cui panchina inizia a traballare pericolosamente, rinuncia a, neppure in panchina, e agli oriundied, tenuti accanto a sé per 90′. L’altro incontro di giornata, quello tra, si è chiuso sul punteggio di 2-1 in favore dei padroni di casa: dopo il vantaggio firmato daad un passo dall’intervallo (45’+1),al 66′ vanifica il momentaneo pari di(51′).