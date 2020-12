ROMA – Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo dopo l’11ª giornata di Serie B. Sono sei in totale i calciatori squalificati, tutti per una giornata. I quattro espulsi Cotali (Chievo) Dalmonte (Vicenza) e Marin (Pisa), espulsi dopo la “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario” e Gori (Vicenza), per “essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”. Tra in non espulsi Di Tacchio (Salernitana) e

), ammoniti “ per comportamento scorretto nei confronti di un avversario” e già diffidati. Tra gli allenatori un turno di stop a