Il Giudice Sportivo ha stilato il documento che certifica le ammende e le squalifiche relative alla scorsa giornata di campionato: dopo gli episodi di Napoli-Juventus, in cui i due dirigenti bianconeri hanno polemicizzato aspramente contro la direzione di gara, nessuna azione sanzionatoria è stata adottata contro i due.

Un turno di stop per il calciatore della Lazio Manuel Lazzari per espressione blasfema dopo aver fatto ricorso alla prova tv. Lo ha deciso il Giudice sportivo della serie A “ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione”. L’episodio è avvenuto al 7′ del secondo tempo del match tra Inter e Lazio. Il giudice ha deciso per la squalifica “acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione e’ stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio”. Un turno di squalifica anche per Bastoni (Spezia), Dimarco (Verona), Erlic (Spezia), Hoedt (Lazio), Rabiot (Juventus). Tra le societa’, ammenda al Parma (12.000 euro) “per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa nove minuti”.