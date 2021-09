Per la maggioranza dei lettori di Gazzetta.it Max Verstappen non doveva essere penalizzato. È questo l’esito del sondaggio su nostro sito a proposito dell’incidente al 26° giro del GP d’Italia che ha deciso (in negativo) la sorte della gara dell’olandese della Red Bull e di Lewis Hamilton. I due si sono ritirati perché Max ha forzato l’ingresso alla prima variante, è rimasto chiuso dalla traiettoria (giudicata dai commissari ragionevole) dell’inglese, e dopo aver preso un dissuasore a lato chicane, è decollato atterrando sulla Mercedes del rivale.

Il precedente a Silverstone

—

È stato giusto penalizzare Verstappen? Per poco più di 6 lettori su 10 no, anche pensando al precedente incidente di Silverstone di quest’anno. In quell’occasione Hamilton, che al primo giro alla Copse toccò l’olandese che finì contro le barriere e in ospedale, fu sanzionato con 10 secondi in gara, che non gli impedirono di vincere la corsa.