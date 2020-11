DUBAI – Spettacolo assicurato nei Dubai Globe Soccer Awards che, insieme alla Dubai International Sports Conference, il 27 dicembre celebreranno le più grandi stelle del calcio mondiale e, solamente per quest’anno, il miglior calciatore del secolo. Sono tantissimi i nomi in gara a contendersi i vari titotoli, fra cui spiccano su tutti Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, seguiti da Totti, Cannavaro, Pirlo e Immobile. A causa della pandemia Advertisements Lippi e Carlo Ancelotti, mentre fra gli allenatori migliori del 2020 c’è Gian Piero Gasperini. I premi in totale sono quindi otto e sono: giocatore del secolo 2001-2020; allenatore del secolo 2001-2020; club del secolo 2001-2020; agente del secolo 2001-2020; giocatore dell’anno 2020; club dell’anno 2020; allenatore dell’anno 2020; premio alla carriera da giocatore.

“Questa edizione speciale è dedicata a tutti i protagonisti del calcio che si sono esposti al rischio del virus, hanno rinunciato alle vacanze e si sono riposati per giocare ogni tre giorni, viaggiato intorno al mondo per offrire a milioni di persone alcuni momenti di distrazione“, ha dichiarato Tommaso Bendoni, CEO di Dubai Globe Soccer che ha poi continuato: “Dubai non poteva mancare a questo evento nella stagione più difficile e complicata. L’edizione 2020 è il nostro modo per mostrare il nostro apprezzamento e celebrare tutti coloro che nel calcio sono rimasti in prima linea e hanno svolto un lavoro straordinario. Questo è anche il nostro modo per celebrare il nuovo anno 2021, che ci darà speranza, grazie al vaccino che sarà presto disponibile“. Poi Bendoni ha concluso: “Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il supporto dei nostri partner. Ringraziamo la sensibilità e l’amore che gli Emirati Arabi Uniti e il Dubai Sports Council hanno dimostrato a questo sport. La nostra collaborazione continuerà alla luce dell’EXPO del 2021, dove i Globe Soccer Awards avranno la più grande celebrazione di sempre. Saremo l’unica organizzazione a riconoscere il ‘Player of the Year 2020’ e permetteremo ai fan di tutto il mondo di essere coinvolti e scegliere i loro giocatori preferiti“.

La votazione si svolgerà sul sito web di Globe Soccer, su TikTok, nonché tramite la nostra piattaforma di media partner come Kooora nella regione araba. Nella rosa dei candidati nella categoria giocatore del secolo 2001-2020 c’è una straordinaria schiera di oltre 25 nomi internazionali tra cui la leggenda britannica David Beckham, Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah. Gli altrettanto illustri nomi di Didier Deschamps, Alex Ferguson e Josep Guardiola si distinguono nella competizione per l’assegnazione di allenatore del secolo 2001-2020. A unirsi a loro in questo girone stellare c’è uno dei manager più eccezionali di tutti i tempi, José Mourinho, che è in buona compagnia con altri colossi del gioco come Carlo Ancelotti e l’attuale manager del Real Madrid, Zinedine Zidane. Tra i nominati per il Club del secolo 2001-2020 ci sono squadre famose come Barcellona, Manchester United e Real Madrid, mentre anche l’Agente del secolo 2001-2020 è una categoria altamente competitiva con la possibilità che Jorge Mendes vinca per la decima volta.

Fonte tuttosport.com

