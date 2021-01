CRANS-MONTANA (Svizzera) – Seconda vittoria in due giorni per Sofia Goggia, che si impone anche nella seconda discesa libera di Coppa del Mondo a Crans-Montana, in Svizzera. Sul podio anche un’altra azzurra, Elena Curtoni, terza (+0.60). Tra le due italiane seconda piazza per Lara Gut-Behrami, a 27 centesimi dalla vincitrice. Per la campionessa bergamasca si tratta del quarto trionfo consecutivo in discesa dopo quelli di Val d’Isere, St.

Anton e, ieri, Crans-Montana, 11ª in carriera (e 32° podio complessivo), 100ª per la Nazionale femminile nella competizione., 13ª19ª, 24ª, fuori

Fonte tuttosport.com

