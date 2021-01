CRANS MONTANA (SVIZZERA) – Sofia Goggia ha parlato ai microfoni Rai Sport dopo il trionfo in discesa libera a Crans Montana , il quarto in questa stagione in Coppa del Mondo : “ Sono contenta per oggi, anche di condividere il podio con Elena Curtoni che da piccola è stata il mio incubo, vinceva sempre. Ora dopo 20 anni ci ritroviamo insieme su un podio di Coppa del Mondo, la Advertisements federazione che ha fatto 100 vittorie “.

Le parole della Curtoni

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuta anche Elena Curtoni, terza nella discesa libera di Crans Montana: “E’ una giornata molto bella, per me soprattutto. Finlmanente sono riuscita a esprimermi da cima a fondo come dovrei fare sempre. Sono contenta. Ho faticato un pochino nella parte bassa, non vedevo tanto, però in alto ho sfruttato il momento“.