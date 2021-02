MILANO – “Dopo trenta ore credo di avere finito le lacrime ma il tremendo dolore,misto all’enorme dispiacere, rimane dentro di me forte, fortissimo, assieme a un cuore che continua a dimenarsi, urlando e gridando tacitamente” è così che Sofia Goggia ha iniziato un lungo post su Instagram dopo il dramma dell’infortunio che l’ha colpita ieri. La sciatrice è stata operata a Milano questa mattina, non ci

sono speranze di vederla partecipare ai Mondiali di Cortina ma rimane ottimista: “In quell’ottica fino a ieri c’erano i Mondiali: mi sento a pezzi. Ma ora quella specula altro non fa che ricordarmi che è solo guardando in là, alzando lo sguardo, focalizzando le cose oltre la nostra visuale che si può vivere, e per quanto io sia lontana fisicamente da quello che può inquadrare quell’obbiettivo, cerco di metterlo a fuoco e di inseguirlo. Per ripartire. Per continuare imperterrita nel percorso. Per andare avanti. Perché bisogna farlo. Usque ad finem. Ci vuole coraggio, e ora è necessario metterlo in campo“.