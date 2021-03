Ne ha presi tre in un colpo solo, Hakan Calhanoglu. E non tre qualsiasi: Leonardo, Zvonimir Boban e Roberto “Dustin” Antonelli. È il club di chi ha segnato 30 gol con la maglia del Milan, entrarci – Hakan l’ha fatto con la prodezza del 3-2 a Firenze – significa ambire legittimamente a scrivere un piccolo pezzo di storia rossonera. “Calha” ha vissuto i primi anni della sua avventura italiana in un Diavolo non troppo vincente, impegnato com’era nella difficile doppia transizione societaria: normale che non possa ancora essere considerato uno dei “grandi” della storia del Milan. Se in estate dovesse andarsene, non avrebbe la possibilità di continuare la scalata: quel contratto in scadenza nel 2021, però, ha buone chance di essere rinnovato, stando a quanto è filtrato negli ultimi giorni. E dunque potrebbe esserci tempo extra per brillare.

