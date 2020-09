ROMA – Tornerà presto, Francesco Molinari, che non sarà presente al prossimo US Open di golf, il secondo Major 2020 in programma dal 17 al 20 settembre a New York. “Mi sono preso una pausa per gestire un cambiamento di vita con la mia famiglia”, ha spiegato con alcuni messaggi su Twitter, rispondendo alle domande dei fan, preoccupati per la sua prolungata assenza dai campi di gioco. “Non ho problemi fisici e non penso di essere bollito, ma questo lo dirà solo il tempo e il campo, non cambierò attrezzatura. Sarà dura tornare ai livelli del 2018, non pensate sia stato facile”

Quello del campione azzurro è quasi uno sfogo: “Sono l’unico giocatore a non essere ancora rientrato in campo. Ne sono ben cosciente ma non è la prima volta che faccio scelte impopolari (vedi Rio 2016). Grazie a chi mi aspetta pazientemente, io sono questo. Piaccia o no, faccio così. Come già detto, tornerò tra un po’. Non dico la gara esatta perchè semplicemente non l’ho ancora decisa e dipenderà dal calendario/preparazione”. Poi il ringraziamento a chi lo sostiene: “Appena decido quando rientrare lo saprete anche voi, spero sia il prima possibile. Grazie ancora a chi mi sostiene anche in questi momenti. Un abbraccio a tutti”.

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram