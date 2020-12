Per entrare nella Golf Hall of Fame Tiger Woods, vincitore di 15 Major in carriera, dovrà attendere ancora un anno. La World Golf Foundation, dopo aver abbassato la soglia d’età – per il prezioso riconoscimento – da 50 a 45 anni, ha annunciato che le celebrazioni saranno rinviate al 2022 a causa dell’emergenza sanitaria. “E’ la scelta migliore per riconoscere e onorare nel miglior modo possibile gli eletti. Advertisements . Queste le dichiarazioni di Greg McLaughlin, amministratore delegato della World Golf Foundation.