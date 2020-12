BERGAMO – La frattura Gomez–Gasperini assume i contorni dell’insanabilità. Il tecnico dell’Atalanta, infatti, non convocherà il Papu in occasione del prossimo match di campionato, contro la Roma. “Mi interessa, quando siamo sul campo, che le regole siano quelle della società applicate dall’allenatore”. ha dichiarato Gasperini in conferenza stampa, preferendo poi non parlare della situazione dell’attaccante argentino che, dal momento della lite, ha giocato contro l’Ajax, è stato escluso contro l’Udinese,

è rimasto in panchina con laed è sceso in campo da subentrato contro la. Inevitabili, con il mercato di gennaio che incombe, quindi anche le voci di un futuro, quanto imminente, trasferimento di Gomez altrove.