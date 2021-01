CLASSIFICA SERIE B

Gondo e Cicerelli, risultato blindato

All’Arechi la pioggia e il vento forte non

impediscono ai padroni di casa di partire subito forte. Già nel giro dei primi due minuti ci provano, che si ripeterà anche al 7′, e Djuric, senza esito. E al’8°che era nell’aria si materializza:spizza per Djuric, che a sua volta di testa serve: il numero 7 granata la mette sotto la traversa per l’e il suo primo gol stagionale. Gli ospiti rispondono al quarto d’ora con Ceter e Galano, che non inquadrano la porta. Al 25′, però, arriva ildei campani:che perde palla con un passaggio orizzontale errato e pallone regalato a, che si porta al limite dell’area abruzzese e fulmina Fiorillo con un rasoterra angolato:. Ancora Galano ci prova al 31′, sfiorando il palo dalla distanza. Quattro minuti dopoappostato sul secondo palo si fa deviare in angolo la sua conclusione. Nel recupero del primo tempo i padroni di casa vanno vicini al terzo gol con il colpo di testa diche sibila vicino all’incrocio dei pali.

Pescara vivo, ma non basta

Nella ripresa Galano cerca di suonare la carica con ben tre tentativi. Ma il biancazzurro recrimina soprattutto per l’occasione avuta al 54′, quando da pochi passi trova la grandissima risposta di Belec. Il buon avvio di ripresa del Pescara, però, si esaurisce al 60°, quando si rivede in avanti la Salernitana con Djuric che calcia a rete: Fiorillo si distende e blocca. Classica girandola di cambi da entrambi gli schieramenti, ma nessuna occasione degna di nota. E nel finale gli abruzzesi restano in inferiorità numerica per l’infortunio di Galano dopo un intervento di Schiavone con mister Breda che aveva precedentemente terminato i cambi.