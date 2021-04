Da Imola arriva la conferma sul Gran Premio in Florida: a partire dal 2022 e per dieci stagioni, la Formula 1 correrà a Miami. L’annuncio da Stefano Domenicali, presidente e a.d. della Formula 1: “La corsa nel secondo quarto dell’anno”

“usa mercato top per la Formula 1” — Advertisements Stefano Domenicali ha annunciato l’accordo insieme a Tom Garfinkel, partner commerciale in questo accordo con F1 e proprietario dei Miami Dolphins, squadra di Nfl, e dell’Hard Rock Stadium, punto centrale attorno al quale si svilupperà il circuito. “Sarà una gara separata da Austin, quindi un secondo GP in Usa dal 2022. Gli Stati Uniti per la Formula 1 sono un mercato molto ampio e da sviluppare in modo approfondito”. La gara di Miami sarà collocata “nel secondo quarto del calendario. Allargare ad altre gare Usa? Mai dire mai, però adesso è prematuro parlarne. Possiamo invece dire che il GP a Miami sarà una grande opportunità per la gente del posto”, anche perché, ha aggiunto Garfinkel, “a Miami la popolazione è molto variegata e socialmente dinamica, c’è gente da tutto il mondo e molto appassionata di motorsport”.

“vorremmo avere hamilton” — Il circuito sarà ricavato nei dintorni dell’Hard Rock come detto, una pista cittadina con alcune strutture permanenti, sulla falsariga di quanto avviene a Melbourne per il circuito dell’Albert Park. Il tracciato dovrebbe presentare una prima parte molto guidata e una seconda velocissima con un lungo rettilineo proprio nel viale sul retro dello stadio. Si prevedono velocità di punta superiori ai 320 orari. Sul tracciato, Domenicali ha detto che “non c’è stato alcun compromesso”, rispondendo a una domanda sul fatto che inizialmente si era parlato di un tracciato che avrebbe potuto percorrere il ponte tra Downtown Miami e Miami Beach: “Semplicemente abbiamo valutato diverse zone per allestire un circuito e alla fine abbiamo concordato per la zona attorno all’Hard Rock, dove ci sono già alcune strutture sportive (c’è anche lo stadio del tennis, ndr)”. “Sarebbe fantastico avere su questa pista Lewis Hamilton, uno dei più grandi piloti nella storia della Formula 1”, ha sottolineato Garfinkel a proposito del sette volte campione del mondo, il cui futuro è sempre incerto dato il contratto in scadenza con Mercedes a fine 2021.

GP di Miami: recap della situazione — C’erano state numerose proteste dei cittadini del comune di Miami Gardens per fermare il futuro Gran Premio di Miami, ma dopo un’intesa trattativa è stato trovato un accordo: “Sarà una grande opportunità anche per la popolazione locale”, hanno sottolineato Domenicali e Garfinkel, che non a casa ha ringraziato espressamente “la municipalità di Miami Gardens”. Prima di tutto, per tutto il weekend, il tracciato non potrà occupare o influenzare il traffico della 199esima NorthWest, una delle arterie principali della zona, e durante i giorni di scuola le sessioni di prove dovranno essere condensate tra le 14.30 ore locali (20.30 italiane) e il tramonto. Inoltre, i commissari hanno dichiarato che, nei prossimi 10 anni, gli oltre quattro milioni di euro degli introiti generati con il Gran Premio verranno utilizzati per rafforzare i programmi e le borse di studio su scienza, tecnologia, ingegneria e matematica dedicati agli studenti della zona. Delle condizioni molto interessanti e curiose che hanno permesso di introdurre a partire dal 2022 una nuova gara su territorio americano.

Fonte Gazzetta.it

