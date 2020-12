Altra prova da dimenticare per le Ferrari che non riescono mai a tenere il passo dei primi. Sebastian Vettel, all’ultima con al Rossa, parte con gomma bianca e termina in quattordicesima posizione. Charles Leclerc adotta una strategia diversa, essendo partito con le medie, e chiude una stagione travagliatissima con un tredicesimo posto.

Ricciardo strategia vincente

La partenza è tranquilla con le prime posizioni congelate, Verstappen, Bottas e Hamilton mentre Albon prende il posto di Norris in quarta posizione. Il primo colpo di scena arriva al decimo giro con Sergio Perez, vincitore a Sakhir domenica scorsa, è costretto ad abbandonare per un problema al motore. In regime di safety car virtuale rientrano Bottas, Hamilton, Verstappen e Norris mentre le due Ferrari rimangono in pista. Sorpresa per la tattica di Leclerc partito con gomme medie.

Daniel Ricciardo, alla sua ultima gara con la Renault prima di passare il prossimo anno alla McLaren, opta per una strategia completamente diversa che, alla fine, paga: l’australiano partito in tredicesima posizione, e gomma bianca, gira per 40 giri con la stessa mescola e riesce a portare la sua numero 3 giallo-nera a chiudere al settimo posto e levandosi la soddisfazione di fare il giro veloce.

Proprio la futura scuderia di Ricciardo conquista il terzo posto nella classifica costruttori grazie a Norris e Sainz che a Yas Marina finiscono quinto e sesto sotto la bandiera a scacchi. Nella Top Ten terminano anche Gasly con l’AlphaTauri, Stroll con la Racing Point e Ocon con la seconda delle Renault.