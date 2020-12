Mescola gialla

Così come accaduto in occasione del Gran Premio di Sakhir, anche a Yas Marina i piloti avranno la possibilità di provare i pneumatici 2021. Ciascun pilota avrà a disposizione un

solo set in mescola C4, gialle medie, da testare durante le FP2, per un minimo di 8 giri cronometrati. Questo set sarà in aggiunta a quello standard previsto per il prossimo weekend, con 2 set di hard, 3 di medium e 8 di hard. Yas Marina ospiterà anche i test di fine stagione, in programma martedì 15 dicembre.

“I team conoscono molto bene il tracciato di Yas Marina, e ciò dovrebbe consentire loro di trarre il massimo delle prestazioni nella sfida finale” prevede Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli. “Una particolare attenzione sarà quella dedicata ai test: in FP2, tutti i team proveranno le specifiche 2021 in mescola C4, così come già avvenuto due settimane fa in Bahrain, mentre i post-season test si disputeranno martedì 15. Il test sui pneumatici 2021 dovrebbe consentire ai team di ottenere dati molto utili, mentre quello post-season potrebbe aiutare i piloti a familiarizzare con le monoposto in vista di una stagione 2021 che speriamo possa svolgersi regolarmente“.