ABU DHABI – “Camilleri ha sempre dato un sostegno incredibile assieme al presidente Elkann anche in una stagione particolarmente difficile e quindi i nostri pensieri sono con lui in questo momento”. Il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies, ha parole di affetto e sostegno nei confronti dell’ormai ex amministratore delegato di Maranello che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali.

Vicino al team

Il manager francese non ha nascosto

il suo stupore: “Ha sorpreso tutti, potrebbe aver influito anche il periodo di positività al Covid-19. Ha dato sempre un grande sostegno al team”. Mekies, che sarà nuovamente al comando della Ferrari nel Gran Premio di Abu Dhabi , ha analizzato anche il rientro in Italia del team principal Binotto: “No, non c’entra nulla la scelta di Camilleri con l’assenza del team principal a Yas Marina. Ero con Binotto in Bahrain, non è stato bene dopo il gran premio. Nulla a che fare con il Covid, ma i medici gli hanno consigliato di tornare a casa per curarsi meglio. Ma non è grave, sta bene”.