ABU DHABI – Sarà Max Verstappen a partire dalla pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del mondiale 2020 di Formula 1. Il pilota della Red Bull sarà affiancato dalla Mercedes di Valtteri Bottas mentre il campione del mondo Lewis Hamilton prenderà il via dalla seconda fila. Le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel dovranno rimontare visto che, in griglia, sono rispettivamente in dodicesima

e tredicesima posizione.