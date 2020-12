ABU DHABI – “Siamo riusciti a fare questa pole position e sono molto felice. È stata una sessione complicata, non riuscivo a trovare il ritmo soprattutto nell’ultimo settore ma sono riuscito a mettere tutto insieme. È stata una stagione lunga con tante gare consecutive e penso sia stata una ultima qualifica molto positiva“. Max Verstappen non nasconde la propria felicità dopo aver centrato la pole position nell’ultima gara

Affrontare le Mercedes

Il pilota olandese della Red Bull, alla terza partenza al palo della carriera, fissa gli obiettivi per la gara di domani: “Per tutto l’anno abbiamo cercato di avvicinarci alla Mercedes e può diventare frustrante, ma siamo molto soddisfatti della giornata di oggi. Obiettivi per la gara? Non abbiamo girato tanto, dobbiamo ancora capire come andrà. Noi le proveremo tutte per tenere dietro le Mercedes, pensiamo di avere una macchina forte e daremo tutto” ha concluso Verstappen.