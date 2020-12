ABU DHABI – Max Verstappen continua a trovarsi a suo agio sul tracciato di Yas Marina, sede del Gran Premio di Abu Dhabi in programma domani. Il pilota olandese della Red Bull, nelle terze libere, vola fermando il cronometro a 1:36.251 precedendo il compagno di squadra Alexander Albon staccato di 0.501.

In terza posizione, in attesa delle qualifiche ufficiali in programma alle 14, si piazza Daniel Ricciardo con

Mercedes indietro

la Renault staccato di 0.626. Sempre fuori dai dieci le Ferrari che chiudono la mattina in dodicesima e quattordicesima posizione rispettivamente Leclerc e Vettel.

Il campione del mondo Lewis Hamilton conferma di non essere ancora al top dopo la positività al Coronavirus e fa segnare il sesto tempo con la sua Mercedes numero 44. La Top Ten, oltre a Bottas con la seconda Mercedes, e Ocon con l’altra Renault, vede anche le due Racing Point di Perez e Stroll e le due McLaren di Norris e Sainz.