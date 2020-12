ABU DHABI – “Si prospetta una gara difficile, ma sarà l’ultima in Ferrari e non vedo l’ora di correrla. Sarà speciale soprattutto per il mio garage, sono molto vicino a loro perché sarà l’ultima per noi insieme“. Sebastian Vettel non nasconde le proprie emozioni dopo le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi in programma domani a Yas Marina.