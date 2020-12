ABU DHABI – “Abbiamo completato un bel po’ di lavoro ma credo che ce ne sia ancora parecchio da fare perché non siamo ancora riusciti a portare le gomme nella finestra di temperatura ideale, specie la mescola soft“. Appre tranquillo Sebastian Vettel dopo la prima giornata al Gran Premio di Abu Dhabi che lo ha vistio chiudere al quindicesimo posto sul circuito di Yas Marina.

Grazie Charles

Il pilota tedesco,

all’ultima gara con la Ferrari, è realista sulle possibilità della Rossa: “Per le qualifiche credo che ci troveremo a lottare nelle stesse posizioni di una settimana” ammette Vettel. “Se però riuscirò a mettere insieme un giro molto buono potremmo anche centrare il passaggio al Q3, che sarebbe positivo per la mia ultima gara con il team. A tal proposito ho visto che oggi Charles ha girato con un casco dedicato a me: è stato un bel pensiero da parte sua e lo volevo ringraziare. Speriamo di poter regalare ai tifosi qualcosa per cui gioire questo weekend” conclude il quattro volte campione del mondo.