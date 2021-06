Il monegasco fa un gran giro e con la scia delle Mercedes centra la seconda pole di fila dopo Montecarlo. Gasly quarto, Sainz quinto (con incidente nel finale)

Giusto Ferronato

Un grande giro e una scia delle Mercedes sfruttata in pieno rettilineo: questo il mix perfetto con cui Charles Leclerc si è preso la pole position del GP dell’Azerbaigian, bissando quella di Montecarlo di due settimane fa. Ma stavolta non ha sbattuto nel finale e quindi domani il monegasco scatterà davanti a Lewis Hamilton e Max Verstappen godendosi in pieno l’impresa, senza timori legati all’affidabilità della sua SF21.

La pole è stata sancita dall’incidente di Yuki Tsunoda in curva 3 nell’ultimo minuto di sessione, seguito dalla Ferrari di Carlos Sainz che nello stesso punto è finito nella via di fuga per evitare il giapponese. Lo spagnolo scatterà quinto dietro a Pierre Gasly.

Riscatto Leclerc — Dunque Leclerc si è subito riscattato dopo l’incidente di Montecarlo e domani avrà una bella occasione di regalare punti importanti al Cavallino. Dovrà guardarsi da un Hamilton che non si arrende mai, malgrado una Mercedes non perfetta, e dallo stesso Verstappen, che, come a Montecarlo, non ha potuto effettuare un ultimo tentativo veloce con la sua Red Bull. Sesto Norris (poi penalizzato di 3 posizioni), settimo Perez, poi Tsunoda, Alonso e Bottas.

Q2 sul filo, poi Ricciardo sbatte — In Q2 duello fantastico sul filo dei millesimi. Le Red Bull di Verstappen e Perez si sono messe al comando davanti a Hamilton e hanno finito racchiuse in soli 9 millesimi. Vicinissimi anche Tsunoda e Leclerc. La sessione si è però conclusa con un minuto e 30 in anticipo per un incidente di Daniel Ricciardo in curva 3: bandiera rossa per rimuovere la McLaren e sessione terminata per l’impossibilità di lanciarsi prima della bandiera a scacchi. Eliminati così Vettel, Ocon, Ricciardo, Raikkonen e Russell.

Q1, curva 15 fatale a Stroll e Giovinazzi — La Q1 è stata bloccata dopo pochi minuti per un incidente di Lance Stroll che ha pagato anche lui pesante dazio alla curva 15, in questo weekend davvero “maledetta”: il canadese è andato lungo nella frenata a sinistra e ha colpito le barriere distruggendo la sospensione anteriore destra, per lui qualifiche finite e amarissima eliminazione. Alla ripresa stesso identico problema per Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo. Il pugliese è andato lungo in frenata e prima che potesse porvi rimedio, la sua Alfa era già indirizzata contro le barriere: pure per lui anteriore destro distrutto e macchina sul carro attrezzi.

Lando penalizzato — Doppia bandiera rossa e investigazione per Lando Norris sulla seconda: dopo le qualifiche l’inglese è stato penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza e dunque partirà nono. La bandiera rossa è comparsa mentre era in rettilineo e agli steward l’inglese ha spiegato che pur rallentando, ha esitato sul da farsi (rientrare ai box o restare in pista). I giudici di gara, invece che punirlo con 5 posti, gli hanno inflitto una penalità di 3 posizioni. La doppia interruzione ha sicuramente infastidito i piloti, cui è stato spezzato il ritmo. Alla fine il miglior tempo della frazione lo ha stabilito Hamilton davanti alle Red Bull di Verstappen e Perez. Eliminati Latifi (Williams), Schumacher (Haas), Mazepin (Haas), Stroll e Giovinazzi.

I tempi delle qualifiche — Così al via del GP dell’Azerbaigian a Baku:

1. Leclerc (Ferrari) 1’41”218

2. Hamilton (Mercedes) 1’41”450

3. Verstappen (Red Bull) 1’41”563

4. Gasly (AlphaTauri) 1’41”565

5. Sainz (Ferrari) 1’41”576

6. Perez (Red Bull) 1’41”917

7. Tsunoda (AlphaTauri) 1’42”211

8. Alonso (Alpine) 1’42”327

9. Norris (McLaren) 1’41”747*

10. Bottas (Mercedes) 1’42”659

11. Vettel (Aston Martin) 1’42”224

12. Ocon (Alpine) 1’42”273

13. Ricciardo (McLaren) 1’42”558

14. Raikkonen (Alfa Romeo) 1’42”587

15. Russell (Williams) 1’42”758

16. Latifi (Williams) 1’43”128

17. Schumacher (Haas) 1’43”158

18. Mazepin (Haas) 1’44”238

19. Stroll (Aston Martin)

20. Giovinazzi (Alfa Romeo)

*Norris 6° tempo assoluto ma penalizzato di 3 posizioni per mancato rispetto della bandiera rossa

I tempi delle libere 3 — 1. Pierre Gasly (AlphaTauri) 1’42″251

2. Sergio Perez (Red Bull) 1’42″595

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 1’42″697

4. Charles Leclerc (Ferrari) 1’42″778

5. Carlos Sainz (Ferrari) 1’43″006

6. Lando Norris (McLaren) 1’43″011

7. Fernando Alonso (Alpine) 1’43″080

8. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 1’43″244

9. Esteban Ocon (Alpine) 1’43″294

10. Daniel Ricciardo (McLaren) 1’43″557

11. Vettel (Aston Martin) 1’43″585

12. Lance Stroll (Aston Martin) 1’43″682

13. Valtteri Bottas (Mercedes) 1’43″745

14. Raikkonen (Alfa Romeo) 1’43″826

15. Max Verstappen (Red Bull) 1’43″984

16. Nicholas Latifi (Williams) 1’44″054

17. Giovinazzi (Alfa Romeo) 1’44″113

18. George Russell (Williams) 1’44″434

19. Schumacher (Haas) 1’45″282

20. Nikita Mazepin (Haas) 1’45″711

I tempi delle libere 2 — Questi i tempi di FP2 a Baku

1. Perez (Red Bull) 1’42”115

2. Verstappen (Red Bull) 1’42”216

3. Sainz (Ferrari) 1’42”243

4. Leclerc (Ferrari) 1’42”346

5. Gasly (AlphaTauri) 1’42”534

6. Alonso (Alpine) 1’42”693

7. Giovinazzi (Alfa Romeo) 1’42”941

8. Norris (McLaren) 1’43”018

9. Ocon (Alpine) 1’43”020

10. Tsunoda (AlphaTauri) 1’43”130

11. Hamilton (Mercedes) 1’43”156

12. Raikkonen (Alfa Romeo) 1’43”220

13. Ricciardo (McLaren) 1’43”298

14. Stroll (Aston Martin) 1’43”812

15. Vettel (Aston Martin) 1’43”881

16. Bottas (Mercedes) 1’44”184

17. Russell (Williams) 1’44”557

18. Mazepin (Haas) 1’45”563

19. Schumacher (Haas) 1’46”095

20. Latifi (Williams) 1’46”983

I tempi delle libere 1 — I tempi delle FP1 a Baku:

1. Verstappen (Red Bull) 1’43”184

2. Leclerc (Ferrari) 1’43”227

3. Sainz (Ferrari) 1’43”521

4. Perez (Red Bull) 1’43”630

5. Ricciardo (McLaren) 1’43”732

6. Gasly (AlphaTauri) 1’43”757

7. Hamilton (Mercedes) 1’43”893

8. Norris (McLaren) 1’43”996

9. Alonso (Alpine) 1’44”777

10. Bottas (Mercedes) 1’44”891

11. Raikkonen (Alfa Romeo) 1’44”943

12. Giovinazzi (Alfa Romeo) 1’45”092

13. Stroll (Aston Martin) 1’45”234

14. Tsunoda (AlphaTauri) 1’45”384

15. Vettel (Aston Martin) 1’45”415

16. Ocon (Alpine) 1’45”446

17. Russell (Williams) 1’45”452

18. Latifi (Williams) 1’45”774

19. Schumacher (Haas) 1’46”899

20. Mazepin (Haas) 1’46”945

