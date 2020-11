ROMA – “Non è finita e il risultato di domenica è incoraggiante. Siamo migliorati nelle ultime gare e le prestazioni della SF-1000 lo evidenziano”. In vista del Gran Premio del Bahrain il team principal della Ferrari Mattia Binotto suona la la carica con la scuderia di Maranello ancora in corsa per il terzo posto della classifica costruttori in una stagione finora da dimenticare. “ È un trend che Advertisements – aggiunge Binotto a Sky – non solo per il 2021, ma anche per le prossime gare”.

