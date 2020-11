SAKHIR – “ Bisogna ringraziare la Federazione per quello fatto in questi anni, dopo un incidente del genere usciurne senza danni è un grande risultato. La sicurezza in F1 è al centro dell’attenzione di tutti i team e della federazione, c’è ancora molto da gare, le vie di fuga possono essere un tema ma adesso prima di criticare bisogna essere soddisfatti, grazie agli abitacoli e alla Halo. Vedo l’aspetto Advertisements “. Così Mattia Binotto, team principal della Ferrari, a Sky sport, al termine del Gp del Bahrain sull’ incidente occorso a Romain Grosjean .

Binotto sopreso

“Non ci aspettavamo queste difficoltà“. Il team principal della Ferrari commenta così la prova della Rossa. “In Bahrain rispetto alle ultime gare abbiamo trovato condizioni molto diverse, ambientali e di asfalto. La vettura non ha funzionato a dovere come ci si aspettava. Abbiamo qualche giorno per intervenire e provare a fare qualcosa di meglio. Non siamo stati competitivi né in qualifica né sul ritmo gara, né come degrado delle gomme, abbiamo sofferto sin dal primo giro delle PL1. Il prossimo weekend sarà diverso perché il tracciato cambierà, ma noi abbiamo patito condizioni atmosferiche e asfalto, che saranno costanti. Cercheremo di adattarci al nuovo tracciato, cercheremo di recuperare la competitività che ci è mancata. Per Leclerc il quarto posto è un traguaro, così come per noi lo è la classifica costruttori, anche se oggi è stata una battuta d’arresto. Più che avvicinarci ci siamo allontanati. Può succedere di tutto, mancano ancora due gare e per noi le classifiche contano” ha concluso Binotto ai microfoni di Sky Sport F1.

Advertisements

Vettel-Leclerc

Mentre sul sorpasso di Leclerc a Vettel ha spiegato: “Tutta la mattina a dirci di lasciarci spazio e poi succedono episodi come quello in Austria, forse avrei dovuto lasciare che ci scontrassimo. A prescindere da quanto detto alla radio so che si sono già chiariti in maniera molto amichevole. L’azione di gara era normale. Lo spazio c’era. Charles è entrato, è sempre stato in controllo della traiettoria”.