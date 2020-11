Che emozioni in Bahrain!

Ci vogliono tre partenze per vedere iniziare il GP del Bahrain. Prima la bandiera rossa per l’incidente spaventoso occorso a Romain Grosjean, poi quella gialla per il ribaltamento della Racing Point di Lance Stroll. Dopo otto giri dietro alla safety-car per via dell’ultimo incidente si riprende con la Mercedes di Hamilton in testa. Dietro all’inglese la Red Bull di Verstappen, mentre la Ferrari di Leclerc è settima. Quindicesima la Rossa di Vettel. Ma, nella prima metà di gara, è Carlos Sainz il protagonista. Prima Leclerc, poi Ricciardo e si prende la settima posizione con la gomma media e risale la china dopo la prima sosta ai box. Il sette volte campione del mondo invece è imprendibile. Anche dopo la seconda sosta si conferma in prima posizione. Male invece quella di Verstappen, troppo lunga, che monta la gomma dura, ma inultimente per rincorrere Hamilton. L’olandese prova a deviare le scelte della Mercedes con una terza sosta ma neanche questo riesce a fermare il pilota delle Frecce d’Argento che doppia addirittura le due Ferrari. Due pit-stop per Perez che nel finale perde la power unit e cede ad Alexander Albon la terza posizione. Una gara davvero interminabile e ricca di emozioni. Chiudono la top 10 Norris, Sainz, Gasly, Ricciardo, Bottas, Ocon e Leclerc. Un bel risultato per la McLaren per la lotta per la terza posizione in classifica costruttori.

L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DEL BAHRAIN

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI DEL MONDIALE DI F1