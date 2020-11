SAKHIR – “Innanzitutto siamo sollevati che Romain Grosjean non abbia riportato ferite gravi dopo lo spaventoso incidente. Ciò sottolinea il ruolo fondamentale degli standard attuali di sicurezza e di fronte a questo, tutto il resto ha sicuramente minor importanza“. Sono queste le parole con cui Mario Isola, responsabile F1 and Car Racing, esordisce per commentare il Gran Premio del Bahrain.