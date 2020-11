ROMA – “Mercedes protagonista anche nel 2021? Non ci sono novità tecniche così grosse che mi portano a pensare a una rivoluzione delle forze in campo. Non avranno il DAS ma si saranno sicuramente già attrezzati per sopperire a questa mancanza”. Così Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli ai microfoni di Sky Sport. Nel 2021 cambieranno anche le gomme fornite dal costruttore italiano e le squadre

Advertisements

stanno già testando le specifiche, come sottolineato dallo stesso Isola. “Abbiamo discusso con le squadre la possibilità di lasciare piu’ libertà in modo da far raccogliere dati piu’ rappresentativi per capire la gomma e disegnare le vetture 2021 in modo da utilizzarle al meglio. Abbiamo fatto modifiche che mirano ad aumentare il livello di integrità perché ci aspettiamo, per il prossimo anno, tempi super veloci – ha proseguito – Abbiamo cercato di disegnare una costruzione vicina a quella attuale per evitare di avere un impatto pesante sul disegno delle vetture. Impossibile dire che le squadre non toccheranno nulla“, ha detto Isola.