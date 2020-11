ROMA – “ Onestamente non è una sorpresa questa eliminazione. Già in FP1 non mi sentivo a mio agio con la macchina, facevo fatica ad avere la giusta gomma fino alla fine del giro con queste temperature. Visti i distacchi si poteva fare fare di più ma stavo comunque guidando male. La bandiera rossa nel Q2 ci ha penalizzato? E’ stato così per tutti. Non credo che domani ci Advertisements “. Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari, a Sky Sport, dopo le qualifiche del Gp del Bahrain, dove si è piazzato dodicesimo.