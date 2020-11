SAKHIR – Botta e risposta in casa Ferrari. Dopo le critiche di Sebastian Vettel riguardo il sorpasso effettuato in Curva 1 arriva la risposta di Charles Leclerc, difeso anche dal team principal Mattia Binotto.

Leclerc replica a Vettel

“Onestamente io non ho visto se sono stato troppo aggressivo – ha spiegato il pilota monegasco al termine del Gran Premio del Bahrain – c’era dello spazio in Curva 1. Advertisements ” ha ribadito ai microfoni ai microfoni di Sky Sport F1. Non è la prima volta che accade un episodio simile. In Stiria c’è stato un contatto tra i due nel primi giro di gara, che portò ad un doppio ritiro.