SAKHIR – “L’obiettivo è il terzo posto nella classifica costruttori ma realisticamente sarà molto difficile”. Non si nasconde Charles Leclerc prima del Gran Premio del Bahrain , in merito a quello che lui e la Ferrari potranno realizzare nel trittico di gare in Medio Oriente.

Tanta autocritica

Il numero 16 della Rossa sa che l’impresa per Maranello è molto complicata ma 18 punti da recuperare alla Racing Point, con tre

gran premi ancora da disputare, non sono impossibili: “Abbiamo bisogno di tre weekend perfetti, quindi dobbiamo concentrarci su noi stessi” le parole di Leclerc. “Molto dipenderà da quanto lavoreremo e da quanto saranno costanti i nostri rivali”.

In Bahrain ci sono ricordi agrodolci per il monegasco: “La gara dell’anno scorso mi ha aiutato molto. Mi ha dato la consapevolezza che posso lottare per le posizioni di vertice, era una totale novità per me. Non sapevo cosa aspettarmi, ma è andata molto bene fino al problema tecnico: quindi a livello mentale avevo compiuto uno step a prescindere dal risultato. In passato la Ferrari è stata molto competitiva qui, dunque speriamo di poter avere un buon fine settimana a partire dalle prove libere”.

Leclerc inoltre ha ammesso come sia sempre molto esigente con se stesso: “Faccio troppa autocritica? No, fa parte di me, io sono così. So che sembra che a volte mi butti troppo giù, ma ci ho lavorato sopra, ora ho un’altra mentalità; appena esco dalla macchina analizzo l’errore ma poi lo dimentico” conclude il pilota della Ferrari.