ENSTONE – “Negli ultimi anni non ho colto grandi risultati in Bahrain ma mi sto preparando bene per questo fine settimana”. Daniel Ricciardo è motivatissimo in vista della gara di domenica prossima sul circuito di Sakhir, terz’ultimo appuntamento del mondiale di Formula 1.

Finalmente il caldo

Il pilota australiano della Renault, che il prossimo anno sarà al volante della McLaren per sostituire Sainz a sua volta approdato in Ferrari, vuole

riscattare alcune stagioni poco felici sulla pista araba: “Negli ultimi anni non è andata benissimo in Bahrain” conferma Ricciardo. “Ma il circuito mi piace, è divertente anche per le sessioni in notturna. Ci sono vari punti dove poter sorpassare. Inoltre ho qualche questione in sospeso qui dallo scorso anno: arrivo molto carico a Sakhir”.

Dopo tante piste europee si correrà per tre volte consecutivamente in Medio Oriente: “Ultimamente abbiamo corso su circuiti fantastici in tutta Europa ma, personalmente, era troppo freddo. Preferisco di gran lunga il caldo ed è il clima che troveremo in Barhain” conclude Ricciardo.