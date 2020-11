SAKHIR – “ E’ stato spaventoso quanto accaduto a Grosejan, abbiamo visto la bandiera rossa, quando vedi il fuoco non è mai una cosa positiva, per fortuna Romain sta bene. Lotta con Lewis? Sì, ci mancava passo, ho cercato di stare vicino, ma loro avevano sempre una risposta per quello che cercavamo di fare. Forse non siamo stati abbastanza aggressivi con la strategia. Il nostro pit stop è stato Advertisements . Così Max Verstappen, pilota della Red Bulla, al termine del Gp del Bahrain, dove si è piazzato secondo. “Prossima gara? Il layout con tanti rettilinei non è il massimo per noi. Ma la macchina qui si trova bene. Vedremo come andremo nelle poche curve che resteranno” chiude Verstappen.