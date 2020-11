SAKHIR – “Leclerc? La seconda partenza è stata anche peggio della prima. Nella prima aveva l’esterno, eravamo vicini e non avevo spazio. Ma la seconda credo sia stata non necessaria. C’era a malapena lo spazio“. Sebastian Vettel commenta così il 13esimo posto nel Gran Premio del Bahrain, in particolare riguardo la lite verbale con il compagno di scuderia Charles Leclerc. In Curva 1 Leclerc ha passato il

Advertisements

tedesco, chiudendolo in maniera piuttosto decisa e portandolo a perdere diverse posizioni.