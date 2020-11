ROMA – “ Il programma era avere un po di scia nell’ultimo tentativo ma non ha funzionato. Russell era in mezzo, ci siamo avvicinati nel settore due e tre, spero che domani si possa fare la differenza con la gestione delle gomme. Riuscire con un giro solo a dare tutto non era facile per il motore, non sono contento del mio giro. Domani si potrà ottenere un bel bottino Advertisements “. Così Sebastian Vettel, pilota della Ferrari, dopo le qualifiche del Gp del Bahrain dove ha ottenuto l’undicesimo tempo.