IMOLA – Grande vittoria per Lewis Hamilton a Imola nel Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1. Il pilota britannico ha conquistato un successo non facile per come si era messa e fondamentale per indirizzare ulteriormente a proprio favore questo Mondiale: “E’ stata una gara spossante. Ho fatto una brutta partenza, ma la vittoria mi scalda il cuore perché so quanto lavorano i ragazzi che lavorano in fabbrica e non li celebriamo mai abbastanza”.

Le parole del pilota britannico

Con questa doppietta la Mercedes si è laureata campione a livello costruttori per il settimo anno consecutivo e il

merito è per gran parte del britannico: “E’ fantastico vedere lo spirito di questo team e sono grato di poterne fare parte conquistando un record che nessun team era riuscito a stabilire. Non è semplice portare in pista grandi prestazioni un weekend dopo l’altro, non avrei mai potuto immaginare di conquistare questo record”.