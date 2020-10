IMOLA – L’unica sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1 a Imola vede il solito Lewis Hamilton in testa alla classifica tempi. Il pilota britannico della Mercedes guarda tutti dall’alto con un eccezionale 1’14″726 stampato nella parte delle free practice dedicate alla simulazione del passo qualifica. Alle sue spalle ci sono Max Verstappen con la Red Bull a oltre due decimi, terzo Valterri Bottas a mezzo secondo. Prestazione della Ferrari di difficile lettura in chiave conquista del Q3: Leclerc è quinto con il tentativo a pochi secondi dal termine della sessione,

Gasly col quarto tempo, Albon nono

dodicesimo crono per Sebastian Vettel.

Sesto e settimo tempo per le due Renault di Ricciardo e Ocon, quarto il solito strepitoso Pierre Gasly (Alpha Tauri). Ottavo tempo per Kvyat che precede Albon, subito dietro ci sono le due Racing Point a cavallo della top-10, mentre qualche difficoltà in più per le McLaren. Per quanto riguarda il passo gara brillano sempre le Mercedes con Hamilton capace di scendere subito nettamente sotto il muro dell’1’19 nei suoi attacchi al tempo che hanno caratterizzato l’ultima mezzora della sessione: bene anche Bottas e Verstappen. Appuntamento con le qualifiche alle ore 14: tante incognite ancora, soprattutto legate al tipo di gomma con cui ricercare la pole.

