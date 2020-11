IMOLA – Il responsabile per il motorsport di Pirelli, Mario Isola, ha analizzato in seguito alle qualifiche le possibili strategie dei team per quanto riguarda le gomme nel corso del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1: “ Ci attendiamo una strategia a una sosta con la combinazione delle tre mescole. La strategia Soft-Medium e quella Soft-Hard sono molto vicine tra loro, chi partirà con le Medium dovrebbe poter mettere le Soft nel finale. Medium-Hard la aspettiamo più lenta ma il suo vantaggio è una finestra più ampia per il pit-stop, in caso magari di Safety Car Advertisements ”.

Il commento di Isola

Isola analizza quanto accaduto nel corso di un sabato anomalo vista l’assenza del venerdì dedicato alle prove: “Non tutti hanno utilizzato tutte e tre le mescole a disposizione, ma d’altra parte in un’ora e mezza non è stato facile per loro completare tutto il programma, bisognava trovare il setup, capire le gomme e il loro funzionamento sia sui long run che sul giro, abbiamo visto probabilmente per la prima volta programmi radicalmente differenti da team a team”.

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram