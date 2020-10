IMOLA – Nonostante il solito ottimo terzo tempo in qualifica nel Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1, Max Verstappen sembra persino un po’ deluso e non lo nasconde a caldo: “Non è stata una grande qualifica onestamente, ho fatto solo due giri nel Q1 e nel Q2 forse non ero abbastanza pronto. Speravo in realtà di poter lottare di più con la Mercedes. Ci siamo qualificati ma senza grandi punti di riferimento nell’ultima sessione. E’ stato difficile, ma alla fine la terza posizione non è male”.

Bull, a ogni modo, è decisamente soddisfatto di poter correre sulla pista di Imola per la prima volta in carriera e ha avuto modo di constatare che non è esattamente come se la aspettava: “E’ molto bello guidare qui, pensavo fosse più stretto come tracciato. Spero di fare una bella gara”.