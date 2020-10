ROMA – “Non sarà facile mettere a punto la vettura avendo a disposizione solo una sessione di prove libere, e questo potrebbe rendere il weekend interessante, soprattutto per gli ingegneri“. Così Max Verstappen presenta il prossimo appuntamento mondiale di Formula 1, il GP dell’Emilia Romagna che si svolgerà a Imola, nuovamente in calendario dopo 14 anni di assenza. “Non credo che la pista in senso antiorario possa essere un problema – aggiunge il pilota della Red Bull – pur non essendocene molte in calendario, ma questa è piuttosto stretta e ci sono parecchi cordoli da prendere. Sarà Advertisements . La voglia c’è e l’olandese lo ribadisce: “Non vedo l’ora di correre a Imola con una macchina di Formula 1 – ha continuato Max. L’ultima volta qui è stata nel 2006 e penso che il circuito sia cambiato un po’ da allora. Ho corso su questa pista in Formula 3, mi sono divertito molto, specialmente in gara, ci sono delle possibilità per effettuare sorpassi. Chiaramente le vetture di Formula 1 sono più difficili da inseguire rispetto a quelle di F3, quindi avere la meglio non sarà facile, ma dovremo essere pazienti e vedere come riuscire a sorpassare gli avversari. Se dovessimo riuscire a qualificarci bene non avremo bisogno di lottare troppo con i piloti davanti. Nel complesso credo che sia un’aggiunta davvero interessante nel calendario delle gare di quest’anno”.

