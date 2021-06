Da segnalare, in casa McLaren, l’omaggio allo scomparso storico ex proprietario Mansour Ojjeh, il cui nome è stato scritto in grandi dimensioni sul cofano delle monoposto arancioni per questo weekend.

Quante uscite di pista

—

È stata una sessione con tante uscite di pista, coi piloti alla ricerca del limite e dei punti di corda un po’ in difficoltà con l’aderenza sul nuovo asfalto. Testacoda e ripartenza per Mick Schumacher in curva 3 e Tsunoda in curva 15. Poi escursioni anche per Raikkonen (curva 2), Sainz (curva 4) e Gasly (curva 2). Testacoda più netto con botta sulle barriere col retrotreno per Sebastian Vettel con l’Aston Martin in curva 11. Il tedesco ha danneggiato il retrotreno e spiattellato la gomma anteriore sinistra. Testacoda anche per la Ferrari di Sainz in curva 4: lo spagnolo ha perso il controllo della Ferrari sul cordolo destro ed è finito largo nella via di fuga, per sua fortuna senza sbattere. Qualche danno al fondo della sua Red Bull anche per Max Verstappen, che in approccio della 12 è salito sul cordolo e ha perso alcuni frammenti. Alle 15 la seconda sessione.