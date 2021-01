Già al lavoro

Il costruttore e dirigente italiano sottolinea l’importanza della gara: “ Per me è un onore partire con Advertisements ” aggiunge Minardi.

Advertisements

Il presidente del comitato organizzatore sottolinea poi come “la Formula Uno sia cambiata. Ogni giorno siamo in progress per migliorare quello che di buono è stato fatto fino a novembre e, quindi, darci la possibilità di essere presenti nel futuro”. Quanto al circuito di Imola “dei grossissimi lavori non ci sono, dipenderà anche dai prossimi decreti che ci permetteranno o no di avere pubblico”. Minardi poi analizza la situazione del calendario modificato a causa del Coronavirus: “Credo ci siano tantissime cose da mettere in moto, la cosa principale era il benestare della Federazione. L’Australia è stata spostata a fine anno e due gran premi hanno dato forfait e questo non è detto sia la fine di un problema mondiale“.

Infine il numero uno di Formula Imola annuncia alcuni cambiamenti: “Saremo molto attenti e siamo pronti a reagire, stiamo già programmando quelli che saranno questi 98 giorni di lavoro per fare al meglio e avere tutti i requisiti per essere presenti anche in futuro” conclude Minardi.