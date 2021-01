Tre eventi

Gli organizzatori del più iconico circuito del Circus quindi spazzano via le speculazione che vorrebbero la corsa, già cancellata lo scorso anno a causa della pandemia di Coronavirus,

in forse anche in questa stagione. Oltre alla Formula 1, sul tracciato monegasco sono in programma una prova di Formula E e il Gran Premio Storico: “Nonostante le ultime voci che circolano su alcuni siti web e social media, l’ACM può confermare che il #MonacoGP si svolgerà dal 20 al 23 maggio 2021“, scrive l’ACM su Twitter. “L’ACM conferma anche la #GrandPrixMonacoHistorique (23-25 aprile 2021) e la #MonacoEPrix (8 maggio 2021)“.

Monaco non sarebbe l’unica gara a rischio in calendario: secondo i media stranieri, infatti, anche Baku e Montreal non avrebbero la certezza di potersi disputare. La Formula 1, però, dopo aver posticipato l’inizio della stagione afferma che non ci saranno ulteriori cambiamenti e che altre notizie in merito sono prive di fondamento.