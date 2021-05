GP Montecarlo, occhio alle frenate. E fuori dal tunnel…

Poco a poco si entra nel vivo del Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento della stagione Formula 1 2021. Cominciamo scoprendo le principali staccate che i 20 piloti affronteranno e come funziona l’uso dei freni in un circuito cittadino. Il circuito del Principato, che in una scala da 1 a 5 è stato classificato di difficoltà 3 dai tecnici Brembo, sottopone i freni a basso stress meccanico ed elevato stress termico. Lungo i 3.337 metri della pista più corta del Mondiale, si frena 11 volte al giro per 78 giri di gara. I piloti trascorrono 18,66 secondi (27% del totale sul giro) con il piede sul freno, equivalenti a 805 metri.

Fuori dal tunnel

La frenata più impegnativa del Gran Premio di Monaco è quella di curva 10, la staccata che si affronta all’uscita del tunnel. Si arriva a ridosso delle curva a una velocità di 307 km/h: in uno spazio di frenata di poco superiore a 120 metri e in un tempo di 2,47 secondi, i piloti esercitano sul freno un carico massimo di 146 kg, per una decelerazione che tocca i 4,6 G. Si arriva così a 90 km/h, velocità adatta per affrontare curva 10, con un delta di 217 km/h. Nella storia di questo GP in questo punto non sono mancati né bloccaggi né incidenti, con il cambio di luce che spesso è risultato fastidioso. Unito al fatto che è uno dei pochissimi punti in cui si può tentare il sorpasso, è facile commettere errori.