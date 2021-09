Più di 260 equipaggi da tutto il mondo per onorare l’indimenticabile mito del grande “Nivola” lungo un percorso di 1.100 chilometri, con partenza e arrivo a Mantova in piazza Sordello

Arrivano da ogni parte del mondo gli oltre 260 equipaggi che partecipano alla 31ª edizione del Gran Premio Nuvolari, manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche, che dal 17 al 19 settembre riunisce a Mantova il gotha del collezionismo di auto d’epoca. La manifestazione, seconda quanto a numeri solamente alla Mille Miglia, porta lungo un percorso di 1.100 chilometri, con partenza e arrivo a Mantova, vetture straordinarie, per celebrare il mito del grande “Nivola”.

gran premio nuvolari al via — Delle trecento richieste di partecipazione, sono 267 gli equipaggi confermati a questa trentunesima edizione del Gran Premio Nuvolari, una delle gare in assoluto più amate a livello internazionale, preferita da tantissimi equipaggi italiani e stranieri per l’alto livello tecnico e la scelta dei territori attraversati. Organizzata dalla Scuderia Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è riservata ad automobili di interesse storico costruite fino al 1976, ed è la terza prova del Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche la Coppa Milano-Sanremo, la Coppa d’Oro delle Dolomiti e la Targa Florio Classica.I partecipanti arrivano da ogni parte d’Europa — Germania, Svizzera, Olanda, Lituania, Gran Bretagna, Russia, Austria, Belgio, Polonia — sfidando ogni difficoltà logistica; sono riuscite a raggiungere piazza Sordello per la partenza anche le vetture iscritte da Stati Uniti, Uruguay, Argentina, e Giappone. I marchi più prestigiosi ci sono tutti, con addirittura 93 vetture anteguerra presenti: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, dalle tedesche Mercedes, Bmw e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. E la prima a partire, simbolicamente con il numero 1, è l’Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport del 1930 con cui 91 anni fa il mantovano volante vinse la Mille Miglia. Proprio una Alfa anteguerra è il modello da battere quest’anno, visto che, nella scorsa edizione, a salire sul gradino più alto del podio è stata l’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 dell’equipaggio di Andrea e Roberto Vesco.

gran premio nuvolari, il percorso — Questa 31ª edizione propone un percorso di circa 1.100 km tra Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana. Dopo le verifiche di giovedì 16 settembre, la partenza ufficiale scatta alle 10.45 di venerdì 17 da piazza Sordello, nel cuore di Mantova. La prima giornata vede gli equipaggi attraversare le strade dell’Emilia, fino ad arrivare all’Autodromo di Modena, per le prove cronometrate, e continuare lungo i pendii Appenninici, attraversando i passi di Raticosa e Futa, fino al Mugello Circuit. La discesa romagnola verso l’Adriatico porta il museo viaggiante a Cesenatico, per ripartire da Rimini il giorno successivo.

gran premio nuvolari, le altre tappe — La seconda tappa di sabato 18 settembre è la giornata più intensa del Gran Premio Nuvolari, con un percorso rinnovato: da Rimini verso Urbino, al passo di Bocca Serriola, Città di Castello, fino a Magione, all’Autodromo dell’Umbria, il Lago Trasimeno. Controlli a timbro a Castiglione del Lago e Cortona a partire dalle ore 13 — con un passaggio in piazza della Repubblica scandito dalla equipe Winterace — e in piazza Grande ad Arezzo. Nel pomeriggio gli equipaggi percorrono le strade del Viamaggio verso l’Adriatico, per arrivare nella Repubblica di San Marino con l’ultimo gruppo di prove cronometrate della giornata, prima del ritorno a Rimini. Domenica 19 settembre il ritorno verso Mantova, con la tratta più decisiva per decretare i vincitori: le prove cronometrate di Meldola aprono l’ultima tappa, seguite dal passaggio dalla Scuderia di Formula 1 AlphaTauri di Faenza, il transito da piazza Ariostea a Ferrara, e il rientro in terra mantovana, con l’ultima passerella in piazza Sordello.

gran premio nuvolari e sostenibilità — Official Timekeeper Partner del Gran Premio Nuvolari si riconferma Tag Heuer, e, fra le novità di quest’anno c’è la presenza ufficiale di Ferrari Classiche, branca storica di Ferrari Spa, presente con un proprio stand durante le giornate di verifiche sportive e tecniche a palazzo Te. Riconfermata anche l’iniziativa di “Gpn Green” della Mantova Corse , per un approccio più consapevole in campo di tutela e sostenibilità: con l’obiettivo di compensare l’impatto ambientale provocato dalla circolazione delle vetture storiche partecipanti, al termine della manifestazione l’Ente Organizzatore provvederà infatti alla piantumazione in aree selezionate di piante ad alto fusto in grado di neutralizzare l’emissione di CO2.

