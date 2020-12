SAKHIR – Valtteri Bottas scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Sakhir di Formula 1. In Bahrain strepitosa pole position conquistata dal pilota finlandese in 53″377, davanti per appena ventisei millesimi nei confronti del compagno di squadra George Russell, che sostituisce Lewis Hamilton e lo fa alla grande con la prima fila. In seconda fila troviamo Max Verstappen e uno straordinario Charles Leclerc che con un giro

davvero esente da pecche trova il quarto tempo e in gara può puntare concretamente al podio.