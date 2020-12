SAKHIR – Charles Leclerc subito fuori nel Gran Premio di Sakhir di Formula 1. Il pilota della Ferrari commette un errore e va a contatto con Sergio Perez in curva, rompendo le sospensioni. Il monegasco è costretto al ritiro e coinvolge anche uno sfortunato e incolpevole Max Verstappen. Per il classe 1996 gara rovinata, visto che scattava dalla quarta posizione in griglia e poteva puntare al podio.