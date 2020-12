SAKHIR – Sergio Perez ottiene la prima, agognata e meritata vittoria della carriera in Formula 1 in un pazzo Gran Premio di Sakhir. Il pilota messicano non trattiene le lacrime al traguardo e rilascia un’intervista in cui traspare tutta la propria emozione: “Sono senza parole, spero di non stare sognando perchè ho sognato per tanti anni di vivere questo momento. Non so cosa dire, dopo il primo giro Advertisements