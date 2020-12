SAKHIR – Clamorosa vittoria per Sergio Perez nel Gran Premio di Sakhir di Formula 1. Al termine di una gara elettrizzante il pilota messicano si ritrova in testa dopo gli errori clamorosi ai box della Mercedes e ottiene il primo successo in carriera, piangendo al traguardo per l’emozione. Secondo posto per Esteban Ocon con la Renault, anche per lui giornata da ricordare perché è il primo podio, terzo con

l’altra Racing Point c’è Lance Stroll. Ma a far da contraltare alla gioia degli outsider ci sono i gravi errori e la sfortuna delle scuderie top class. La Ferrari fa i conti con il grave errore di Charles Leclerc , che è troppo ottimista nel primo giro nel tentativo di un sorpasso e si ritira al via, e con il solito Sebastian Vettel relegato a una posizione estranea alla top-10. Ma a far rumore è quanto accaduto in casa Mercedes. Quando tutto sembrava lasciar presagire alla solita doppietta – stavolta con Russell e Bottas – dai box sbagliano le gomme per il britannico e quando se ne accorgono è troppo tardi. Viene rovinata anche la gara del finlandese, che rimonta le hard usate e termina ottavo. Alle sue spalle proprio il giovane compagno che ha sostituito Hamilton, ma sarà soggetto a una probabile penalità per aver girato con gomme con matricola diversa. Infine, la beffa atroce è anche per Max Verstappen, anche lui ritirato nel primo giro a causa del tentativo di aggirare la collisione Leclerc-Perez.