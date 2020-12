SAKHIR – Max Verstappen deve ancora una volta arrendersi allo strapotere Mercedes in qualifica e scatterà in terza posizione in griglia nel Gran Premio di Sakhir di Formula 1, in lotta però per poter vincere: “Abbiamo fatto una buona qualifica, sono soddisfatto del terzo posto e sono arrivato più vicino del solito. Domani partiremo con una gomma diversa, non abbiamo nulla da perdere e cercheremo di divertirci”.